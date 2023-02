Dise recupera moto furtada em Americana e adolescente é autuado

Operação Bertine, realizada por policiais civis da unidade, ocorreu nesta segunda-feira; veículo foi localizado no São Vito

Uma moto furtada em janeiro na Avenida Paschoal Ardito, em Americana, foi recuperada nesta segunda-feira (13), durante a Operação Bertine, realizada por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes). Um adolescente de 17 anos estava com o veículo e responderá em liberdade por receptação.

Yamaha 150 vermelha estava sem emplacamento – Foto: Dise / Divulgação

Segundo informações da delegacia, os policiais foram cumprir dois mandados de busca e apreensão. No endereço de um dos alvos, na Rua Roviglio Bertine, no São Vito, encontraram uma motocicleta Yamaha 150 vermelha sem emplacamento.

Ainda de acordo com a Dise, o número do chassi estava aparente. Após pesquisa na base de dados da Polícia Civil, foi constatado que o veículo tinha sido furtado no último dia 31.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O menor foi conduzido à delegacia e liberado após prestar depoimento. Apesar disso, ele deverá comparecer em juízo, pois foi autuado por receptação. A moto foi devolvida ao proprietário.