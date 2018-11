‘Distribuidor’ de droga é preso pela Dise no Jd. Nossa Senhora Aparecida

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana prendeu, na tarde desta terça-feira (27), um homem que era responsável pela distribuição de kits de entorpecentes. Essa etapa dentro do tráfico é denominada “soltar” as porções por outros traficantes, que então fazem a venda ao usuário.

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Os policiais civis conseguiram localizá-lo por meio de uma investigação e obtiveram, junto à Justiça, um mandado de busca e apreensão. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia de Sumaré.

De acordo com informações da Dise, o homem detido era responsável por entregar a outros traficantes kits contendo 15 porções de drogas, e que então seria vendida aos usuários em vias públicas. O suspeito foi detido às 13h30 na Rua Caetano de Campos, próximo ao local em que ocorre a venda de entorpecentes.

Ele foi levado até sua residência, na Rua Dalmo Florence, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, e no local os policiais encontraram 50 papelotes de cocaína, 31 papelotes de crack e 8 porções de maconha, totalizando 25 gramas. As porções estavam escondidas em uma janela do tipo veneziana e entre telhas de amianto no quarto do suspeito. Na gaveta da cômoda, também no quarto do detido, foram apreendidos R$ 305 em espécie.

O dinheiro e as drogas foram apreendidos pela Polícia Civil. O homem foi preso e vai passar por audiência de custódia.

FUGIU

Na tarde de segunda-feira (26), a Dise encontrou 188 papelotes de crack, 16 pinos de crack e cinco saquinhos de maconha em um terreno na Rua da Gloria, no Residencial Portal Bordon, em Sumaré. No total, foram apreendidos 141 gramas de entorpecentes e R$ 36 em espécie. Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um suspeito chegou a ser visto saindo dessa área e entrando em uma casa em frente. Contudo, ele conseguiu fugir. Dentro do imóvel estava uma mulher, que informou apenas o primeiro nome do suspeito. Foi realizada busca na casa, mas nada de ilícito foi encontrado. As drogas foram apreendidas.