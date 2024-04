Dise prende responsável por tráfico de drogas no Centro de Americana

Policiais apreenderam um revólver e porções de crack e maconha na casa do investigado, no Jaguari

Drogas, arma de fogo e dinheiro foram apreendidos - Foto: Dise/Divulgação

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) prenderam nesta segunda-feira (15) um jovem de 20 anos, conhecido como “Nareba”, apontado como responsável pelo tráfico de drogas no Centro de Americana. Ele foi preso em sua casa, no bairro Jaguari.

No imóvel, foram apreendidas 252 pedras de crack, uma porção de maconha, um revólver com 11 munições intactas, R$ 660 em cédulas, três celulares e folhas manuscritas com a contabilidade do tráfico.

Segundo a Dise, durante investigações, foi constatado que o jovem se deslocava com uma motocicleta vermelha até a região central, inclusive nas proximidades da linha férrea, onde distribuía kits de crack e recolhia o dinheiro da movimentação do tráfico.

Os agentes localizaram a residência do investigado e um mandado de busca e apreensão foi expedido. Desse modo, os policiais entraram na casa do jovem, na Rua José Maria de Abreu, e conseguiram detê-lo.

Na sede da Dise, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.