Dise prende responsável por abastecimento de ponto de tráfico

Um desempregado de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (12), durante a Operação Liberdade, que foi deflagrada por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). A abordagem ocorreu em uma região conhecida pelo tráfico de drogas, no Parque da Liberdade, em Americana.

No total, foram apreendidos 59 porções de maconha, 48 pinos de cocaína, 32 pedras de crack, R$ 290 em dinheiro, um celular e um Chevrolet Corsa que era usado pelo suspeito.

Drogas apreendidas pela Dise nesta quinta-feira – Foto: Dise / Divulgação

De acordo com a Dise, durante as investigações foi possível identificar que um rapaz fazia o abastecimento do ponto de distribuição de drogas e também recolhia o dinheiro do tráfico.

Os policiais estiveram no local e encontraram o homem, que conduzia um Corsa. Ele teria confessado que havia acabado de abastecer a casa utilizada para o tráfico e de coletar o dinheiro.

Após ser revistado, o desempregado foi flagrado com uma porção de maconha e a quantia em dinheiro. Na casa indicada pelo rapaz, foi encontrado o restante dos entorpecentes.

Conduzido à delegacia especializada, o acusado foi autuado em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e encaminhado, em seguida, à Cadeia Pública de Sumaré.