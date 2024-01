Dise prende pintor no Jardim dos Lírios com cocaína, maconha, crack e anotações sobre o tráfico

Após trabalho investigativo, a Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), prendeu nesta terça-feira (23), em Americana, um pintor de 27 anos com diversas unidades de maconha, crack e cocaína, além de anotações sobre a atividade do tráfico e dinheiro.

Foram apreendidas 110 porções de maconha, 19 de cocaína, 14 pedras de crack, cinco folhas manuscritas sobre a organização do tráfico e R$ 659, provenientes da venda de entorpecentes. – Foto: Dise / Divulgação

Segundo informações da Dise, após denúncia anônima sobre uma movimentação intensa em uma residência na Rua das Violetas, no bairro Jardim dos Lírios, os policiais civis passaram a observar o local com viaturas descaracterizadas.

Durante a vigia, os agentes notaram que próximo ao local ficavam “olheiros”, responsáveis por observar e alertar os riscos aos que vendem os entorpecentes; mas mesmo assim, os policiais civis passaram desapercebidos.

Os investigadores comprovaram também que três indivíduos pegavam o dinheiro dos usuários e repassava para alguém dentro do imóvel, que era responsável pela entrega das drogas, feita por cima do muro.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após as constatações, os policiais se aproximaram, entretanto, os que vendiam as drogas conseguiram fugir com o alerta dos olheiros, já o dono da casa foi abordado.

Dentro da casa foram encontradas as 110 porções de maconha, 19 de cocaína, 14 pedras de crack, cinco folhas manuscritas sobre a organização do tráfico e R$ 659, provenientes da venda de entorpecentes. Indagado, o pintor confessou ser proprietário das drogas apreendidas.

Levado à sede da Dise, o investigado teve confirmada a sua prisão em flagrante por tráfico de drogas.