Dise prende mulher pela segunda vez no período de dois meses em Americana

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam uma mulher de 28 anos pela segunda vez em dois meses por tráfico de drogas. Ela foi detida nesta quarta-feira (24), durante a 7ª fase da Operação São Manoel, em Americana.

Drogas foram apreendidas pelos policiais civis da Dise – Foto: Dise / Divulgação

Na ocasião foram apreendidas 60 pedras de crack e 16 porções de maconha. Conduzida à sede da delegacia especializada, a mulher foi autuada em flagrante e depois levada à Cadeia Feminina de Monte Mor.

De acordo com os policiais, eles voltaram a monitorar um imóvel na Rua São Lucas, no bairro São Manoel, que já havia sido alvo da 3ª fase da mesma operação, pois foram aportadas novas denúncias a respeito do armazenamento de drogas no local, inclusive o crime estaria sendo praticado pela mesma mulher que foi presa em flagrante há dois meses por tráfico.

No entanto, naquela ocasião, a suspeita foi liberada durante a audiência de custódia.

Os investigadores estiveram na casa da mulher, onde foi encontrada. Ela teria confessado que guardava quatro kits com crack e cocaína. Com o apoio da cadela Hana, do Canil da Gama (Guarda Municipal de Americana), os agentes encontraram o restante dos entorpecentes.

A mulher prestou depoimento ao delegado Marco Antonio Pozeti e depois foi encaminhada para a prisão.