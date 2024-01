Dise prende mãe e filho que traficavam em garagem no Jardim Boer em Americana

Uma mulher de 34 anos e o filho, de 20, foram presos nesta quinta-feira (25) após serem flagrados pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) vendendo drogas na garagem da residência onde moram, no Jardim Boer, em Americana.

No local foram apreendidos pinos com cocaína, maconha, dinheiro, balanças de precisão, celulares, máquina de cartão e embalagens plásticas vazias.

Ação aconteceu, segundo a polícia, após uma denúncia de recorrente tráfico de drogas na região do Jardim Boer, em Americana, e que os suspeitos seriam mãe e filho.

Com essas informações, os investigadores se dirigiram ao local, onde ficaram de campana até perceberem uma movimentação no endereço investigado. Ao notarem alguém abrindo o portão da residência, os policiais entraram em ação.

No local, os investigadores surpreenderam mãe e filho sentados na garagem do imóvel e, durante a abordagem, encontraram um saco plástico contendo maconha com a mulher. Já no interior da casa, foram encontrados 33 pinos com cocaína e um trouxa de maconha, contendo 58 gramas da droga, além de R$152 em dinheiro, duas balanças de precisão, dois celulares, uma máquina de cartão e embalagens plásticas vazias.

Ambos foram conduzidos à sede da delegacia especializada em Americana, onde foram autuados em flagrante sob acusação de tráfico de drogas. A mulher foi encaminhada à Cadeia de Monte Mor e o rapaz para a Cadeia de Sumaré.