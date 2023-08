Dise prende integrante do PCC em Americana

A Dise (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu nesta quarta-feira (23), no bairro Nova Carioba, um homem de 30 anos, por tráfico de drogas. Ele é apontado pela Polícia Civil como integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Drogas e outros objetos apreendidos na ação dos policiais da Dise de Americana – Foto: Dise de Americana / Divulgação

Segundo informações da Dise, os policiais civis receberam uma informação anônima sobre um ex-presidiário, que estaria assumindo a função de “disciplina” da facção e seria responsável por abastecer pontos de tráfico nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Ainda de acordo com os policiais civis da Dise, o apelido do investigado é “Irmão Assassino”.

Com essas informações, os agentes se dirigiram ao endereço do homem e lá o abordaram na frente da casa.

Ele confessou que mantinhas drogas em sua residência. Durante buscas, foram encontradas 294 pedras de crack, 41 porções de cocaína, além de embalagens, balança de precisão, celulares, caderno com anotações do tráfico e utensílios para embalo dos entorpecentes.

Levado à sede da delegacia especializada, o homem permaneceu preso por tráfico de drogas. A sua possível participação no PCC será investigada pela Polícia Civil, para que sejam tomadas as demais medidas cabíveis.

DISCIPLINA

O cargo de disciplina, de acordo com a hierarquia da facção criminosa, refere-se ao indivíduo que tem a função aplicar punições e outras medidas aos integrantes do PCC, durante as atividades exercidas a mando da chefia do grupo.