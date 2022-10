Dise prende homens por ‘Disk Drogas’ na Av. Nossa Senhora de Fátima, em Americana

Venda dos entorpecentes era combinada por aplicativo de celular; atividade ilícita tinha o nome comercial de "Disk do Barba"

Um homem de 40 anos foi preso nesta segunda-feira (3), na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana, após investigação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) do município apontar a prática de tráfico de entorpecentes pelo sistema de “Disk Drogas”. A abordagem aconteceu no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Pernambuco.

Os entorpecentes eram comercializados nas cidades de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa – Foto: DISE / Divulgação

Segundo informações da delegacia especializada, o detido realizava entregas de entorpecentes em um Corsa nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Por meio de aplicativos de conversa e ligações, as pessoas encomendavam as drogas e ele fazia a distribuição. A sua atividade, inclusive, tinha um nome comercial: “Disk do Barba”.

Após acompanhamento da atividade ilícita, os policiais civis flagraram o homem realizando entregas de entorpecentes e o abordaram na Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Pernambuco. Dentro do seu carro estavam 11 porções de cocaína, contabilidade do tráfico, R$ 834 em espécie, dois celulares e uma maquininha de pagamento por cartões bancários.

Questionado ele confirmou a prática do crime. Levado até a sede da Dise, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.