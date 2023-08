Durante ‘Operação Gerânios’, Dise prende gerente do tráfico em Americana

Denúncia anônima ajudou na prisão do rapaz de 20 anos, que atuava na região da Cidade Jardim e Jardim dos Lírios

Uma denúncia anônima ajudou, nesta terça-feira, os policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) na prisão de um rapaz de 20 anos, apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas na Cidade Jardim, em Americana.

Foram apreendidos 154 gramas de crack “in natura”, 600 embalagens vazias utilizadas para a embalagem da droga, duas balanças de precisão, três celulares e R$ 713, além de outros utensílios para o fracionamento do entorpecente.

De acordo com os policiais, eles realizaram a Operação “Gerânios” para coibir o intenso e recorrente tráfico na esquina das ruas da Ema com Violetas, no Jardim dos Lírios.

A partir da denúncia anônima, os policiais conseguiram identificar o suspeito. Ele foi localizado em frente da casa usada para guardar entorpecentes.

Conduzido à sede da delegacia especializada, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e depois levado à Cadeia de Sumaré.