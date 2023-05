Dise prende casal com drogas durante operação em Americana

Um mulher de 27 anos e um homem de 36 foram presos nesta quinta-feira (18), durante a 6ª fase da Operação São Manoel, em Americana, por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). Foram apreendidos 77 pedras de crack, 75 trouxas e um pedaço maior de maconha, além de 1.800 embalagens vazias, uma balança de precisão e dois celulares.

Drogas e outros objetos foram apreendidos pela Polícia Civil – Foto: Dise / Divulgação

De acordo com a polícia, os investigadores estiveram no local após várias denúncias sobre o tráfico de drogas naquela região. Na frente de uma casa, os agentes localizaram o casal, que teria confirmado que havia grande quantidade de entorpecentes no interior do imóvel.

Ao entrarem na moradia, os investigadores localizaram as drogas e demais objetos. Os dois suspeitos foram conduzidos à sede da delegacia especializada e permaneceram presos até que fossem encaminhados às respectivas audiências de custódia.