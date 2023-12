Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) localizaram uma estufa com maconha dentro de uma residência, no Nilsen Ville, em Americana, nesta quinta-feira (14).

Quarto da residência tinha toda a estrutura para o cultivo da maconha – Foto: Dise/Divulgação

No interior do imóvel também foi achado um aparelho para controle de umidade e temperatura, além de sistema de iluminação LED.

Um desempregado de 24 anos foi preso e vai responder por tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, os investigadores apuravam a localização de uma residência que era usada para o cultivo da droga.

Os policiais estiveram no endereço para cumprir um mandado de busca e apreensão.

Na residência eles encontraram um quarto da casa que tinha uma estufa com a estrutura necessária para o cultivo, com controladores de temperatura e umidade, ventiladores, exaustores e três vasos com pés de maconha.

Também foram apreendidas 90 g da droga já colhida e pronta para a venda, uma balança de precisão e anotações a respeito do cultivo.

Encaminhado à Delegacia em Americana o suspeito foi autuado em flagrante e enviado para Cadeia de Sumaré

OUTRO CASO

No mesmo dia, os policiais estiveram na casa de outro suspeito, de 23 anos, no Parque Universitário, em Americana.

Lá encontraram dois pedaços de haxixe, pesando 22 g, balança de precisão, celular e R$ 4.930.

O homem foi autuado em flagrante e permaneceu detido por tráfico de drogas até ser apresentado à audiência de custódia.