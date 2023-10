Dise estoura laboratório de drogas no Jd. da Balsa e prende um por tráfico

Policiais Civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, estouraram um laboratório de drogas no Jardim da Balsa nesta terça-feira (24), apreenderam mais de oito quilos de drogas entre crack, cocaína, maconha e skunk (subtipo da maconha), e prenderam um jovem de 25 anos por tráfico.

De acordo com a Dise, os agentes tiveram informações de que um homem, apelidado de “Tum-Tum”, administrava um laboratório de entorpecentes em um apartamento na Estrada da Balsa.

Após averiguação da denúncia e observação na região, os agentes viram o suspeito entrar no apartamento e o seguiram, momento em que flagraram ele embalando crack. Questionado, o jovem confessou ser proprietário das drogas que estavam no imóvel.

No apartamento foram encontrados três tijolos e mais 14 porções de skunk, dois tijolos de pasta base de cocaína com 1 kg, 404 g de crack dentro de um saco, quatro tijolos de maconha pesando 3 kg, seis porções de cocaína, 28 microtubos de cocaína, 100 pedras menores de crack, 825g de pó para misturar com entorpecentes, além de dois potes de creatina, também utilizada para misturar com as drogas.

Foram apreendidos ainda 9,5 mil microtubos vazios, R$ 1.355, acessórios para preparo e embalo de entorpecentes, três balanças de precisão e folhas com a contabilidade do tráfico.

Ele foi levado até a sede da Dise, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.