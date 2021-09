Dise estoura laboratório de cocaína em chácara de Americana e prende quatro

Mais de 15 quilos da droga foram apreendidos – Foto: Divulgação/Dise de Americana

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana estourou nesta quinta-feira (9) um laboratório de refino de cocaína em uma chácara no bairro Fazenda Santa Lúcia, na região da Praia Azul.

Mais de 15 quilos da droga, avaliados em R$ 400 mil, foram apreendidos. Além da cocaína, duas armas e três carros foram encontrados no local e também foram apreendidos.

Quatro homens foram detidos e levados até a delegacia, onde o caso era apresentado até a publicação desta reportagem.

De acordo com informações preliminares da Dise, foram encontradas drogas no interior da chácara e no veículo de um dos traficantes, um Palio, totalizando 15,6 quilos.

Porções de cocaína estavam escondidas dentro de compartimento secreto atrás do painel do carro. Ainda não há mais informações sobre o caso, que seriam divulgadas pela Dise no fim desta tarde.