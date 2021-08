Dise descobre casa que abastecia tráfico na Rua do Gavião, nos Jd. dos Lírios

Policiais civis encontraram 116 porções de maconha no imóvel, localizado na Rua Perdizes; dois homens foram presos

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana descobriu, nesta terça-feira (20), uma casa que abastecia o tráfico de drogas na Rua do Gavião, no Jardim dos Lírios. Policiais civis encontraram 116 porções de maconha no imóvel, localizado na Rua Perdizes. Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos.

Além dos entorpecentes, investigadores localizaram R$ 64 – Foto: Divulgação / Dise de Americana

Essa foi a segunda fase da Operação Gavião, que visa combater a venda de entorpecentes no ponto conhecido como “Biqueira da Quadra”, que funciona na Rua do Gavião.

Investigadores se deslocaram até a residência após denúncia anônima. Quando chegou ao local, a equipe flagrou dois homens enquanto traficavam. Eles perceberam a aproximação da viatura descaracterizada da Dise e tentaram fugir, correndo para o interior da casa, onde acabaram detidos.

No imóvel, além da maconha, os policiais localizaram R$ 64 em dinheiro. A equipe levou os acusados para a sede da Dise e apresentou a ocorrência para o delegado Marco Antônio Pozeti, que determinou a prisão de ambos.

A Dise havia deflagrado primeira fase da Operação Gavião no último dia 3, quando apreendeu dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos. Eles estavam com 294 porções de maconha e R$ 80.