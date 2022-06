Dise de Americana prende três indivíduos por tráfico no Cariobinha

A Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) de Americana prendeu, na tarde desta quarta-feira (8), três homens suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Cariobinha. Com os detidos, foram apreendidos 256 pedras de crack, um pedaço de maconha e R$ 389 em espécie.

A ação foi deflagrada com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes nos bairros Cariobinha, São Manoel e Residencial Jaguari. Os policiais identificaram os responsáveis pelo tráfico e o imóvel onde as drogas eram comercializadas.

Na ação, a Dise apreendeu mais de 256 pedras de crack, maconha, celulares e dinheiro em espécia – Foto: Dise / Divulgação

A Dise entrou na casa onde os suspeitos estavam presentes e, na abordagem, conseguiu localizar 18 pedras de crack e a maconha.

Por conta do estado de conservação da casa, a delegacia pediu apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) Canil da Gama (Guarda Municipal de Americana), para continuar com as buscas. Um cão da unidade conseguiu localizar mais 238 pedras de crack e os R$ 389 em espécie.

Os três homens que estavam na residência, de 19, 25 e 43 anos, foram presos em flagrante e levados para a sede da Dise, onde foi registrada a ocorrência. Em seguida, os três foram transferidos para a Cadeia Pública de Sumaré e, até a noite desta quarta, aguardavam pela audiência de custódia.