Dise de Americana prende suspeito de tráfico de drogas em Hortolândia

Uma ação realizada pela Dise (Delegacia de Investigações de Entorpecentes) de Americana nesta terça-feira (4), em Hortolândia, terminou com a prisão de um estudante de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas.

Operação resultou na apreensão de 101 porções de drogas e R$ 436 em espécie (Divulgação) – Foto: Divulgação

Batizada de “Jardim Amanda”, em referência ao bairro onde foi deflagrada, a operação também terminou com a apreensão de R$ 436 em dinheiro, 30 pedras de crack, 27 pinos de cocaína e 44 porções de maconha.

A Dise chegou ao indivíduo após receber denúncias anônimas que indicavam a comercialização de drogas na região. Disfarçados, os cinco membros da corporação se dirigiram ao Jardim Amanda e ficaram posicionados para verificar a veracidade das denúncias.

Confirmada a autenticidade das informações e a identificação do responsável pela venda dos entorpecentes, os policiais fecharam o cerco e efetuaram a prisão do investigado, que foi levado para a sede da delegacia.

De acordo com a Dise, ele já tem passagens pela polícia por ato infracional de tráfico, cometido quando era menor de idade — o rapaz completou 18 anos no final do ano passado.

Ainda segundo a Polícia Civil, o jovem não agia sozinho e a possível hierarquia existente acima dele vai passar a ser investigada.