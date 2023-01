Dise de Americana prende homem que escondia drogas dentro de um bule

Policiais civis da Dise apreenderam 270 porções de cocaína e mais de R$ 1 mil em dinheiro na casa do indivíduo

Um desempregado de 24 anos foi preso nesta quarta-feira (27), durante a Operação Mathiensen, realizada por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.

O suspeito escondia 270 porções de cocaína dentro de um bule que ficava em cima da geladeira dele, na Vila Mathiensen. Também foram apreendidos R$ 1.017 em dinheiro.

Drogas e dinheiro apreendidos pela Dise nesta quarta-feira – Foto: Dise / Divulgação

Segundo os investigadores, os policiais realizaram a operação com o objetivo de coibir a distribuição de drogas no bairro. Eles conseguiram chegar até a identidade do suspeito, que, além de vender drogas, também guardava entorpecentes dentro da casa dele.

Ao ser abordado, o suspeito teria confessado que tinha drogas em casa. As porções de cocaína estavam em um bule sobre a geladeira, além da quantia em dinheiro.

Conduzido à delegacia especializada, o homem foi autuado em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e depois foi levado à Cadeia Pública de Sumaré.