Dise de Americana prende homem que atuava em disque-drogas com bicicleta

Homem de 32 anos foi detido e confessou que distribuía entorpecentes na região do Jaguari

Um desempregado de 32 anos, que atuava com “disque-drogas” e fazia entregas com uma bicicleta, acabou preso por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, no bairro Jaguari, nesta quarta-feira (14).

Drogas e objetos apreendidos pela Dise de Americana nesta quarta – Foto: Dise / Divulgação

Foram apreendidos 21 pedaços de maconha – que juntos pesavam 635 g -, 20 papelotes de cocaína e R$ 47 em dinheiro, além de balança de precisão, dois celulares e uma faca.

De acordo com a polícia, os investigadores apuraram uma denúncia anônima sobre um homem que estaria distribuindo drogas de bicicleta pelo bairro. Os agentes localizaram o suspeito, que foi surpreendido com um kit com 20 papelotes de cocaína, além de um telefone celular e R$ 47.

O homem teria confessado aos investigadores que possuía mais drogas na sua residência, apontando a localização do esconderijo. Nas buscas, foram localizadas 21 porções grandes de maconha e a balança de precisão.

O homem foi levado à sede da delegacia especializada, onde prestou depoimento ao delegado Marco Antonio Pozeti e depois foi levado à Cadeia Pública de Sumaré.