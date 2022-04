Dise de Americana prende filho de um dos traficantes mais procurados do País

Suspeito detido com drogas sintéticas, segundo a polícia; o pai está foragido desde 2014 e tem ligações com o traficante colombiano Juan Carlos Abadia

A Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Americana prendeu nesta terça-feira (12), em Paulínia, João Pedro de Souza Roberto, de 23 anos, filho de Álvaro Daniel Roberto, que tem o apelido de Caipira e é conhecido por ser um dos principais traficantes de drogas do Brasil. O rapaz foi preso porque fazia distribuição de drogas sintéticas em festas e baladas eletrônicas da região.

A prisão foi em flagrante, segundo a Dise, e ocorreu no bairro Vila Bressani. Com o suspeito, foram apreendidas diversos tipos de drogas: 316 g de haxixe, 29 g de dry ice (um tipo de haxixe com alta concentração de THC, composto da maconha) e drogas sintéticas como ecstasy (95 comprimidos), MD (39 g), LSD (17 micropontos) e ketama (26,5 g).

Suspeito foi preso por agentes da Dise e levado para delegacia em Americana – Foto: Divulgação/Dise

De acordo com as investigações, os entorpecentes vinham de países como França, Marrocos e Cazaquistão e estão avaliados em R$ 60 mil. Além das drogas, também foram apreendidas balanças para pesagem, facas e R$ 130 em dinheiro.

Segundo o delegado titular da Dise, Marco Antônio Pozeti, as investigações começaram após duas prisões efetuadas na região, também motivadas pela comercialização de drogas. A delegacia não quis dar detalhes sobre essas duas prisões, nem sobre como o indiciado conseguia os entorpecentes, para não comprometer as investigações.

A relação familiar do rapaz com o Álvaro Daniel Roberto, segundo Pozeti, só foi descoberta pelos investigadores quando as apurações já estavam avançadas.

“É difícil falar que ele era o único responsável pela distribuição das drogas na região”, comentou o delegado em entrevista coletiva na tarde desta terça. “Mas se tiver alguma relação [do filho com o pai], vamos continuar investigando”, completou.

O indiciado seria levado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardaria por audiência de custódia. Ele já tinha passagem pela polícia, também por tráfico de entorpecentes, quando era adolescente.

Procurado

Foragido da justiça, Álvaro Daniel Roberto é conhecido por ser o responsável por traçar a rota que fazia a cocaína vinda da Bolívia e Paraguai chegar ao interior de São Paulo.

O caminho foi batizado de Rota Caipira do Tráfico, e foi tema do livro “Cocaína: A Rota Caipira” (Editora Record), escrito pelo jornalista Allan de Abreu e publicado em 2017.

No livro, Allan explica que Álvaro, a mando do PCC, era o responsável por fazer o transporte de cocaína do Mato Grosso até a região de Limeira.

Por duas vezes, em 2005 e em 2009, ele foi flagrado portando dezenas de quilos de cocaína. Por coincidência, os casos aconteceram em Paulínia, na mesma cidade em que o filho foi capturado nesta terça.

Álvaro foi preso em 2013, em Fortaleza, acusado de comandar um núcleo que enviava cocaína para a Europa usando rotas que partiam do Paraguai, Bolívia e Peru. Mesmo atrás das grades, o traficante continuava a controlar o transporte de drogas e armas da Bolívia até Aguaí, interior de São Paulo. Em 2014, ele fugiu da prisão e está foragido até hoje.

Segundo as autoridades, Álvaro Daniel possuía ligações com Juan Carlos Abadia, megatraficante colombiano.

Em julho de 2015, traficantes ligados a Álvaro Daniel foram presos em Campinas.