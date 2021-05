Dise de Americana prende dois homens ligados ao PCC por tráfico no Jardim Bertoni

Presos são ligados ao PCC e eram responsáveis por distribuir as drogas na região

No total foram apreendidos cerca de 3 kg de droga - Foto: Divulgação - Dise

Dois homens, de 25 e 26 anos, foram presos pela Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Americana, que também apreendeu tabletes e porções de maconha e cocaína no Jardim Bertoni durante a manhã desta sexta-feira (7).

De acordo com informações da Dise, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um imóvel no bairro por volta de 7h, onde foram encontrados os dois homens presos, que são ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e eram responsáveis por receber e distribuir as drogas na região.

Além da dupla, os policiais também encontraram duas mulheres no local, mas elas foram liberadas pois não estavam na investigação e nada de ilícito foi encontrada com elas.

No total, foram apreendidos cerca de 3 kg de drogas, distribuídos em quatro tabletes de maconha e um de cocaína, além de outras dez porções de maconha e outros 19 invólucros com cocaína.

A ocorrência teve o apoio do canil da Gama (Guarda Municipal de Americana). Também foram apreendidas no imóvel duas facas e três aparelhos celulares.