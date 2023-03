Dise de Americana intercepta 10 kg de maconha em ônibus com destino a Brasília

Abordagem ocorreu após denúncia de que um ônibus, com a bandeira do Brasil pintada no teto, seria usado para o transporte da droga

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) interceptaram 10 tijolos de maconha com 10 kg dentro de um ônibus, no quilômetro 125, da Rodovia Anhanguera, em Americana, nesta segunda-feira (13). A droga foi carregada em São Paulo e deveria ser entregue em Brasília/DF. Dois motoristas que estavam dentro do veículo foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, durante a Operação Rodovia Segura, eles receberam uma denúncia de que um ônibus com o teto pintado com a bandeira do Brasil estaria transportando drogas.

Os investigadores se posicionaram em um local estratégico na rodovia e localizou o veículo na rodovia. Foram apreendidos dez tijolos de maconha. Os dois motoristas foram detidos e levados à sede da delegacia especializada, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e ficaram a disposição da justiça.