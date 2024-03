Uma comerciante de 38 anos foi presa, nesta terça-feira (12), suspeita de envolvimento em tráfico de drogas. Na adega dela, na Vila Bertine, em Americana, policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) localizaram 164 pedras de crack, 107 pinos de cocaína e 41 trouxas de maconha.

Polícia localizou grande quantidade de entorpecentes nesta terça-feira (12) – Foto: Divulgação/Dise

Segundo os investigadores, uma equipe esteve no estabelecimento que foi apontado na apuração como local de venda de drogas. Em pouco tempo de observação, os policiais já teriam constatado a movimentação típica de usuários de drogas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O atendimento era feito por uma mulher, que conversava com os clientes por meio de uma grade que a mantinha trancada. Os policiais esperaram a aproximação de dois clientes para efetuarem a abordagem.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A comerciante já teria confessado que guardava drogas em cima do freezer. No local indicado, os agentes localizaram os entorpecentes, além de R$ 167 em dinheiro, máquinas de cartão de crédito, balança de precisão, dois celulares e folhas manuscritas com contabilidade.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Conduzida à sede da delegacia especializada em Americana, a mulher foi autuada em flagrante e levada para a Cadeia de Monte Mor.