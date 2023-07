Dise de Americana apreende mais de 20 kg de pasta base de cocaína em Rio Claro

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana apreendeu 20 tijolos de pasta base de cocaína na tarde desta sexta-feira (7), em ação que integrou a 6ª Fase da Operação Fronteira, com o objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas. Um motorista de 37 anos foi detido em Rio Claro.

Droga foi apreendida pelos policiais da Dise de Americana – Foto: Dise de Americana / Divulgação

A equipe de investigadores recebeu uma denúncia anônima de que uma carreta da marca Volvo, na cor branca, estaria vindo de Corumbá (MS) carregada com borato de sódio, mas também trazia entorpecentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por volta de 17h, um veículo com as mesmas características descritas foi avistado em um posto no km 176 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), na cidade de Rio Claro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Questionado pelos policiais civis, o motorista demonstrou nervosismo e caiu em contradições. Ele foi escoltado até a sede da Dise, em Americana, onde a carreta passou por uma vistoria minuciosa.

Com a localização dos entorpecentes, pesando 20,9 kg, o motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi submetido a exame cautelar e escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré.