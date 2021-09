Dise apreende tijolos de cocaína avaliados em R$ 2 milhões

A Dise (Delegacia de Investigações Gerais) apreendeu nesta terça-feira (31), uma carreta com 80 tijolos de cocaína, na Rodovia Anhanguera em Americana. As drogas estão avaliadas em R$ 2 milhões.

Cocaína está avaliada em R$ 2 milhões – Foto: Divulgação/ DISE

A apreensão ocorreu durante Operação Fronteira 3° Fase da delegacia especializada e um homem de 29 anos foi preso por tráfico.

De acordo com a Dise, policiais receberam uma denúncia anônima, informando que um bi-trem carregado com drogas tinha saído do Mato Grosso com destino a região de Americana.

Com essas informações, os policiais realizaram monitoramento nas rodovias de acesso ao município e, no KM 128 da Anhanguera (SP-330), em Americana, viram o veículo suspeito. Uma ordem de parada foi dada, o que foi obedecido pelo motorista.

Droga estava escondida no assoalho de um caminhão – Foto: Divulgação – Dise de Americana

Durante interrogatório, o condutor do caminhão confessou que transportava algo ilegal na carreta, sem dar detalhes do que se tratava ou de outros envolvidos.

O veículo foi escoltado até a sede da Dise e lá, em busca veicular, os policiais encontraram os 80 tijolos de cocaína, pesando 79,9 quilos, avaliadas em R$ 2 milhões.

O motorista do caminhão recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da justiça.