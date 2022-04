Dise apreende crack e maconha no Jardim São Roque, em Americana

A Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) apreendeu dois tijolos de crack na casa de um homem, de 37 anos, no Jardim São Roque, em Americana, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A Operação Solimões foi deflagrada nesta quarta-feira (6) e rendeu, ainda, a apreensão de 16 porções de maconha, 85 pedras de crack, R$ 1.091 em dinheiro e uma balança de precisão.

Drogas e dinheiro foram apreendidos em residência no bairro São Roque em Americana – Foto: Dise / Divulgação

De acordo com informações da Dise, o objetivo da operação era combater o tráfico de drogas intenso na região do São Roque. Por meio de denúncias, a equipe chegou a um bar no bairro, próximo a uma escola, que seria o ponto de distribuição e venda de entorpecentes.

As equipes da delegacia especializada procuravam quem seria o responsável por guardar e distribuir as drogas e chegaram até o desempregado, de 37 anos. Na casa dele, os policiais encontraram as drogas, a balança e o dinheiro proveniente do comércio dos entorpecentes.

A operação contou, ainda, com apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), com uma equipe da canil da autarquia.

O suspeito foi transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde deve aguardar por audiência de custódia.