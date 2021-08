Dise apreende carga de cocaína avaliada em R$ 500 mil que seria enviada para a região

Droga era avaliada em meio milhão de reais – Foto: Divulgação/Dise

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana apreendeu 27 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em R$ 500 mil, que seriam entregues na região.

A apreensão aconteceu após denúncia na manhã deste sábado (21), na Rodovia Washington Luiz, em Itirapina. A droga era levada em uma carreta. O motorista foi preso.

Os investigadores foram informados que um Cavalo Trator branco com para-choques vermelhos, acoplado a uma carreta graneleira estaria vindo de Mato Grosso do Sul com destino à região com carregamento de drogas.

Com essa informação, a Dise passou a monitorar as rodovias que dão acesso à região de Americana a partir de Mato Grosso do Sul.

Na altura do quilômetro 204 da Rodovia Washington Luiz, em Itirapina, os policiais localizaram o veículo denunciado. A carreta foi abordada pela Dise.

O motorista confessou que estava transportando as drogas. Ele relatou aos policiais que estava passando por dificuldades financeiras e que por isso aceitou o serviço de levar as drogas.

Dentro do caminhão foram encontrados 27,2 quilos de pasta base de cocaína e R$ 642. A droga e o veículo foram apreendidos e o motorista levado para a cadeia.