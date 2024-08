Dise apreende 89 quilos de maconha e prende casal em Santa Bárbara d’Oeste

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana prenderam um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas nesta terça-feira (6), na Vila Conceição, em Santa Bárbara d’Oeste.

Na casa deles foram apreendidos 87 tijolos de maconha com quase 90 quilos, além de uma balança digital, 131 pedras de crack (46 gramas), uma porção de 128 gramas desta mesma droga, caderno com anotações da contabilidade do tráfico, 2,1 mil embalagens vazias, R$ 202 em dinheiro e uma pistola 9 mm.

Drogas apreendidas na Vila Conceição, em Santa Bárbara – Foto: Dise de Americana / Divulgação

De acordo com corporação, os agentes apuravam uma denúncia de que um homem usava um Volkswagen Polo para distribuição de drogas no limite entre Americana e Santa Bárbara D’Oeste. Durante as investigações foi possível identificar o responsável pelas ações criminosas, bem como seu endereço.

O suspeito foi abordado no momento em que saía de casa. Ele confessou que havia um veículo HB20 roubado na garagem do imóvel e que tinha ainda muitas drogas no interior da casa. Quando os policiais entraram no local, encontraram a mulher picando e embalando drogas.

Os suspeitos foram encaminhados à sede da delegacia especializada, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação de veículo. Depois, a mulher foi levada a Cadeia Feminina de Monte Mor, enquanto o homem foi para a Cadeia Pública de Sumaré.