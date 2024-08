Dispositivos estavam em galpão no Jardim Amélia, nesta segunda; produtos estão avaliados em R$ 60 mil

Uma denúncia anônima ajudou os policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) na apreensão de 385 cigarros eletrônicos com essência de maconha, trazidos do Paraguai. Os dispositivos estavam em galpão no Jardim Amélia, em Americana, nesta segunda-feira (26). O valor dos produtos está avaliado em R$ 60 mil.

O valor dos produtos apreendidos está avaliado em R$ 60 mil – Foto: Dise/Divulgação

Um casal de empresários chegou a ser levado para a sede da delegacia, mas foi liberado após prestar depoimento. No entanto serão investigados por descaminho durante o inquérito policial.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após receberem a informação sobre um comércio clandestino de cigarros eletrônicos, os agentes passaram a fazer a investigação e descobriram o endereço do depósito, e quando chegaram ao imóvel encontraram o casal de empresários, de 49 e 50 anos.

Informados a respeito do conteúdo da denúncia, eles adiantaram que havia cigarros eletrônicos armazenados no local, mas que pertenciam a seu filho, de 22 anos, que está viajando.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Investigação

O material foi apreendido e levado para a sede da Dise, e o rapaz que seria o proprietário dos cigarros não foi localizado, mas também será investigado. O trabalho será conduzido pela Polícia Federal.

De acordo com Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil desde 2009. Recentemente o regulamento foi atualizado a proibição mantida.

A decisão foi tomada após extensa avaliação de riscos e impactos à saúde pública brasileira. A Resolução da Diretoria Colegiada RDC N° 855/2024, além de proibir a comercialização, importação, o armazenamento, o transporte e a propaganda dos dispositivos, reforça a proibição de seu uso em recintos coletivos fechados, públicos ou privados.