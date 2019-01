Discussão termina com homem esfaqueado no Cordenonsi

Um homem de 23 anos foi esfaqueado por outros três na tarde deste 1º de janeiro, em Americana. A tentativa de homicídio foi registrada na Rua Professor Miguel Couto, no bairro Cordenonsi, por volta das 16h30 desta terça-feira, e o trio acusado pelo crime foi preso pela PM (Polícia Militar).

Segundo o boletim de ocorrência, o caso começou na manhã de ontem quando o padastro da namorada do homem que foi esfaqueado discutiu com a namorada de um dos acusados da tentativa de homicídio, ferindo-a com um objeto cortante na região do olho direito. A mulher foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Foto: Polícia Militar / Divulgação

À tarde, depois da alta médica, o namorado da mulher e outros dois homens decidiram buscar os objetos pessoais dela na casa que dividia com o agressor, na Rua Professor Inácio Dias Leme, também no Cordenonsi. No entanto, resolveram ir na residência do homem que seria esfaqueado.

Lá, eles começaram a discutir quando um deles tirou uma faca da cintura e desferiu um golpe contra a vítima na região do glúteo esquerdo. O trio fugiu do local em seguida, mas a PM foi acionada e conseguiu deter os suspeitos na Rua Major Redher. A faca utilizado no crime estava escondida em uma cômoda da residência e foi apreendida.

O trio foi preso em flagrante pela tentativa de homicídio. Um dos homens era foragido da Justiça por evasão do CPP de Bauru, onde cumpria pena pelo mesmo crime.

De acordo com o serviço social do Hospital Municipal, o paciente encontra-se internando na ala comum e com quadro estável. Ele está consciente e respirando espontaneamente.