Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários toma posse

A nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e região tomou posse nesta quarta-feira (13). Com 560 votos, a chapa encabeçada por Claudemir Alves da Cruz venceu a chapa liderada por Edimilson Pereira de Moraes.

Nova diretoria tomou posse nesta quarta-feira – Foto: Divulgação

A eleição aconteceu entre os dias 8 e 10 de outubro. O grupo vencedor estará à frente da entidade entre 2021 e 2026. A escolha da nova diretoria aconteceu após destituição, em novembro de 2020, de dirigentes, que são acusados de usarem a estrutura e o dinheiro do sindicato em benefício próprio.

Uma terceira chapa também tentou se candidatar, mas foi impugnada pela comissão eleitoral e pela Justiça do Trabalho, por ter como integrante um diretor afastado.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A destituição da antiga diretoria ocorreu após investigação do MPT (Ministério Público do Trabalho) que apontou indícios de “graves irregularidades” na gestão do sindicato. O órgão apurou que houve dilapidação do patrimônio da entidade, com desvio de verbas e uso dos bens do sindicato para fins particulares.

Uma perícia técnica do MPT indicou que, no ano de 2017, os dirigentes receberam R$ 1 milhão em verbas de representação, um recurso que “indeniza” o dirigente em função das despesas decorrentes de seu cargo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além do uso indevido de verba, o ministério levantou indícios de que, quando a presidência recebia uma denúncia de trabalhador, a empresa acusada era avisada, o que provocava demissão desse funcionário. A ação, que tramita na 1ª Vara do Trabalho em Americana, tem como réus 20 pessoas.