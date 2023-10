Diretoria do Lar dos Velhinhos de Americana é afastada por decisão judicial

A atual diretoria do Lar dos Velhinhos de Americana foi afastada por determinação da Justiça, que confirmou a intervenção na instituição realizada em 11 de outubro.

A gestão do espaço está agora sob responsabilidade de uma comissão interventora nomeada pelo Conselho Nacional da SSVP (Sociedade São Vicente de Paulo).

Lar dos Velhinhos de Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O impasse teve início quando a diretoria do Lar buscou a desassociação da SSVP, alegando divergências entre as decisões da sociedade e o propósito principal de prestar caridade.

A decisão foi tomada em uma assembleia geral extraordinária, com a aprovação de dois terços dos associados com direito a voto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para efetivar a decisão da assembleia, um processo judicial foi iniciado, visto que alterações nos estatutos das Obras Unidas (como o Lar dos Velhinhos de Americana) requerem homologação dos Conselhos Metropolitanos aos quais estão vinculados.

O advogado que representa o Lar dos Velhinhos, Pedro Ferreira, alega que a entidade é predominantemente financiada por doações da comunidade local e do Poder Público, não dependendo de recursos financeiros da SSVP.

A desvinculação permitiria direcionar esses recursos diretamente para o benefício dos assistidos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No entanto, o Conselho Nacional da SSVP considera essa ação como uma “atitude de rebeldia” que poderia ser seguida por outras obras vicentinas.

A justificativa para a intervenção menciona descumprimento do regimento e problemas administrativos, embora não detalhe as questões específicas.

A juíza da 1ª Vara Cível de Americana, Fabiana Calil Canfour, argumentou que a assembleia que aprovou a desvinculação foi realizada em desacordo com as normas estatutárias, com base em uma decisão judicial anterior que autorizou a reunião independentemente da autorização dos conselhos superiores.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O advogado do Lar, por sua vez, alega que, de acordo com o estatuto da SSVP, a diretoria não necessita de autorização para convocar assembleias. Ele já entrou com recurso contra a decisão do afastamento.

O LIBERAL questionou a assessoria do SSVP nesta sexta, para saber se o afastamento da atual diretoria impactaria no atendimento prestado aos idosos e crianças assistidos, mas eles não se manifestaram até o fechamento desta edição.