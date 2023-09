Diretora da Ambipar ViraSer quer Americana em consórcio

Maíra Pereira, diretora da Ambipar ViraSer - Foto: Divulgação

A diretora da Ambipar ViraSer, Maíra Pereira, disse ao LIBERAL nesta quinta-feira (21), durante evento que reuniu cooperativas na sede da multinacional em Nova Odessa, que deseja que Americana entre para o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos).

Atualmente, das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), apenas Americana não integra o consórcio, que tem parceria com a Ambipar ViraSer no projeto Recicla Junto — criado neste ano com o objetivo de estimular cooperativas e ampliar a reciclagem na região.

“A entrada de Americana seria muito relevante, porque a gente agregaria um município de muito valor econômico, importante para a região. Nós estamos de portas abertas”, comentou Maíra.

Ela ainda afirmou que o sucesso do trabalho de fomento das cooperativas depende do engajamento do poder público.

Nesta quinta, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), confirmou que houve um primeiro diálogo com o Consimares, mas ressaltou que as negociações estão “em fase embrionária”.

COLABOROU CRISTIANI AZANHA