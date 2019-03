Diretor da CPFL quer parar de ‘enxugar gelo’ na represa

A CPFL Renováveis busca alternativas para lidar com a proliferação de aguapés na represa do Salto Grande, em Americana. Adriano Vignoli, diretor de operações e manutenção da empresa, informou que um professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e outro da Unesp (Universidade Estadual Paulista) foram contratados para estudar o problema e sugerir uma forma de manejo mais “inteligente” para a planta.

Na avaliação de Vagnoli, quando o assunto é o aguapé na represa atualmente a CPFL “enxuga gelo”. “A gente retira, ele nasce. Retira, ele nasce”, disse o diretor durante visita da imprensa às instalações da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) de Americana, na manhã de quarta-feira.

O mesmo levantamento documentará se a planta exerce impacto sobre a estrutura física da barragem. O questionamento foi feito pelo Ministério Público e, embora a CPFL garanta que não, a pesquisa dos professores trará “mais conforto”, segundo o diretor.

O estudo será entregue para a CPFL Renováveis no dia 18. Até lá, a remoção dos aguapés continua sendo mecânica. Ela foi retomada em dezembro. São retirados, em média, 50 caminhões da planta todos os dias.

Todo esse volume é depositado num espaço na propriedade da PCH, mas segundo Vignoli a CPFL negocia com a Prefeitura de Americana um outro local para depositar a planta. O trabalho de remoção está sendo feito por dois caminhões basculantes, dois barcos e uma escavadeira. Vignoli conversou com o LIBERAL sobre os aguapés e a segurança da barragem. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Qual o objetivo da CPFL Renováveis com este estudo sobre os aguapés?

Entendemos que o estudo trará alternativa para o manejo e controle dessas plantas. Queremos obter outras alternativas de manejo para reduzir mesmo que minimamente a proliferação da planta. São estudos que visam tratar do problema de uma forma mais inteligente ao invés de ficar ali enxugando gelo como a gente faz hoje. A gente retira, a planta nasce, a gente retira a planta nasce.

Os aguapés impactam de alguma forma sobre a estrutura da barragem?

As plantas aquáticas não têm interferência no funcionamento da usina e também não interferem na segurança da barragem. São plantas que ficam na superfície da água e o seu peso não tem nenhum impacto operacional ou estrutural. O seu impacto acaba sendo socioambiental, devido à grande quantidade no reservatório. O Ministério Público está questionando isso também e vamos disponibilizar pareceres independentes dos professores sobre o impacto dos aguapés para não ficar só na nossa palavra.

Além dos aguapés, outra preocupação envolve também as explosões na pedreira localizada aqui em frente. Vocês têm estudos sobre isso?

A gente monitora as explosões. Fizemos análise de sismologia em 2015 para poder entender se essas explosões traziam algum tipo de risco ou vibração não prevista na barragem. Os estudos mostraram que em função da distância que a pedreira está da barragem a vibração chega num nível baixo e não traz nenhum tipo de risco à estrutura.

Como a segurança é monitorada?

Inspeções visuais, técnicas especializadas e análise das instrumentações instaladas. Todo esse processo nos dá a certeza da estabilidade da barragem. Primeiro a inspeção visual. É possível observar que a barragem está em perfeito estado e não há nada que indique problema estrutural. As análises técnicas são mais detalhadas. Você analisa os instrumentos e o resultado da leitura desses instrumentos. Leituras de topografia também demonstram qualquer tipo de movimentação na estrutura civil. Então, todos os laudos e análises nos atestam que a barragem está totalmente segura e sem nenhum risco de causar qualquer tipo de problema nas comunidades ao redor da usina.

Como funciona o sistema remoto de monitoramento?

Ele monitora as vazões dos rios e ao mesmo tempo do reservatório. É possível identificar qualquer vazão vindo com duas ou até três horas de antecedência antes de chegar à barragem. Isso é importante para checar quando há necessidade de abrir a comporta e extravasar a agua. Há câmeras instaladas em vários locais. Monitoramos também a previsão de chuva e o volume de precipitações. O monitoramento também ajuda a garantir informações com antecedência suficiente para tomada de ações. Sensores mostram temperatura e vibração e isso permite aos técnicos acompanhar o funcionamento da usina. Remotamente, o sistema garante a segurança e operacionalidade da usina. Equipes centralizadas e no local executam atividades de manutenção e atendimentos emergenciais se forem necessários.

Esse sistema de monitoramento abrange também a estrutura?

A estrutura de concreto possui instrumentação e sensores de monitoramento que medem nível de infiltração e vibração do terreno, permitindo também várias informações sobre a estabilidade da barragem.

A barragem entrou em operação em 1949. Desde que foi construída, o monitoramento em alguma ocasião detectou algum tipo de anormalidade na estrutura?

Nunca ocorreu nenhuma anormalidade. A estrutura de concreto foi construída sobre rocha. Perfurações identificam a estabilidade desse solo e da própria estrutura da barragem. A gente monitora e acompanha toda a estabilidade através de instrumentação. É uma barragem robusta, com dispositivos extravasores de vazão permitindo que a gente controle o volume da água que chega. Se houver algo não previsto, temos as informações com a antecedência necessária. Nenhuma estrutura civil colapsa de uma hora para outra. Ela dá sinais e a instrumentação é feita para que se identificada alguma anormalidade, se tenha todo o tempo possível para fazer correções antes que se corra o risco da estrutura colapsar.

Mas toda a estrutura tem um desgaste natural com o tempo…

Toda estrutura civil tem, mas depende muito da conservação. Se você for ver, tem estrutura civil com mais de 2000 anos em pé até hoje, está lá. Dependendo do seu grau de conservação dura eternamente.

O fato da barragem ser antiga, isso preocupa?

A estrutura civil foi feita com os conceitos da época. Os coeficientes de segurança eram maiores. Por conta talvez da ausência de instrumentação, de informações de testes e ensaios se projetava estruturas muito mais robustas.

Os laudos de inspeção são periódicos?

O monitoramento remoto é permanente. As inspeções visuais são semanais. Empresas contratadas fazem relatórios de inspeção a cada seis meses, embora a legislação exija a cada 12. Engenheiros analisam a instrumentação, documentação e topografia para emitir o laudo de estabilidade.

Como foi feito o plano de emergência?

O plano foi feito avaliando todas as comunidades abaixo da barragem. Uma empresa foi contratada e mapeou qual seria o grau de impacto. Está pronto. A lei exige que entreguemos o documento aos órgãos públicos e autoridades. Não temos condições de tornar público esse documento. Nossa obrigação é elaborar e discutir com as autoridades públicas. Quem precisa conhecer as áreas afetadas é a Defesa Civil e os órgãos que vão trabalhar numa situação de emergência. A população precisa conhecer o plano de comunicação e evacuação, além de saber o que fazer em uma emergência.

Como seria a comunicação com a população?

Se houver uma emergência, a Defesa Civil e os órgãos públicos já sabem o que fazer e para onde levar as pessoas. O sistema de comunicação é o mesmo que a Defesa Civil já tem para uma situação natural, como enchente. Estamos usando esse mesmo canal de comunicação que eles já têm para uma eventual situação de emergência aqui, mas a pedido da Defesa Civil estamos vendo o que mais podemos fazer para aprimorar a comunicação com a população no caso de uma emergência.