Diocese suspende Padre Leandro por tempo indeterminado

A Diocese de Limeira suspendeu neste domingo (27) o Padre Leandro Ricardo de suas funções. A medida, que consta em um ofício do bispo da diocese, Dom Vilson Dias de Olieira, e do chanceler do bispado, Padre Marcio Antonio Catani, foi anunciada após o padre pedir afastamento de suas funções da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, em Americana.

Segundo o documento, a suspensão é por tempo indeterminado. Leandro, que era reitor da Basílica, não tem “jurisdição para presidir ou administrar qualquer sacramento”, bem como lhe foi vedado o exercício do “ministério presbiteral e quaisquer encargos eclesiásticos”.

“Fica o citado padre, de acordo com as orientações da Igreja, expressas no Código de Direito Canônico e demais documentos da Congredação para a Doutrina da Fé, suspenso no uso de ordens “ad cautelam”, por tempo indeterminado, dentro e fora dos limites da diocese, até ulteriores ordens da competende autoridade”, traz trecho do ofício.

“Por força deste decreto, o referido sacerdote fica privado do ‘Uso de Ordens’ e não tem jurisdição para presidir ou administrar qualquer sacramento ou sacramental. Ser-lhe-á vedado, o exerício do ministério presbiterial e quaisquer encargos eclesiásticos, excetuando-se os casos previstos no Direito”, completa o documento, que não cita o motivo do afastamento. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O documento deste domingo também ressalta que fica sob responsabilidade do Padre o “ônus referente à sua defesa no âmbito da justiça civil”, sem detalhar. A reportagem do LIBERAL tentou conversar com o Padre Leandro durante todo este domingo, sem sucesso.

AFASTAMENTO

No sábado (26), o Padre Leandro Ricardo pediu afastamento de suas funções alegando precisar cuidar da saúde. O pedido, direcionado para a Diocese de Limeira, foi aceito pelo bispo diocesano, Dom Vilson Dias de Oliveira.

“Estou na Basílica Santuário há quase seis anos, período que realizamos inúmeras ações pastorais e estruturais que tomaram completamente meu tempo e minha energia. Aliado a isso, assumi junto à Diocese outras funções que acumulei com o meu imenso trabalho em Americana”, justifica o reitor da Basílica.

“Diante de tudo isso, sinto que neste momento se faz necessário meu afastamento para cuidar da minha saúde e restaurar minhas plenas capacidades, a fim de continuar a nossa ação evangelizadora na Basílica Santuário”, escreveu na carta.

O pedido foi aceito pelo bispo “considerando que o sacerdote além de estar passando por momentos de estresse muito grande reconhece algumas dificuldades pessoais sentindo a necessidade de afastar-se para cuidar de sua saúde e restaurar suas plenas capacidades”

O tempo de afastamento e os problemas de saúde não foram divulgados na carta assinada pelo reitor da Basílica. Por decisão da Diocese, divulgada também neste sábado, o padre Edmilson José da Silva assumirá o cargo de administrador paroquial da Basílica de forma temporária.