Diocese de Limeira demite padre que atuou em Americana

Nathan Rafael de Oliveira esteve à frente da Paróquia Nossa Senhora do Brasil em 2017; motivo da dispensa não foi informado

A Diocese de Limeira anunciou nesta semana a demissão do estado clerical de Nathan Rafael de Oliveira, que atuou em Americana em 2017, como padre da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, localizada no Jardim Brasil.

Religioso também atuou em Descalvado – Foto: Divulgação / Diocese de Limeira

A informação foi divulgada pelo bispo Dom José Roberto Fontes Palau na última segunda-feira, por meio de nota. Segundo ele, a decisão partiu da Congregação para a Doutrina da Fé, sediada no Vaticano. Os motivos, no entanto, não foram revelados pela diocese.

“A partir da data de hoje, após a devida notificação, o senhor Nathan Rafael de Oliveira não poderá mais exercer, válida e licitamente, o ministério sacerdotal. Exortamos a todos a filial comunhão para com o Santo Padre, o Papa Francisco”, diz o bispo.

Nathan tem 31 anos e, quando deixou Americana, migrou para a Paróquia São Judas Tadeu, situada na cidade de Descalvado. A reportagem não conseguiu localizá-lo.