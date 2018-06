Dinâmica une período histórico e modernidade

O ano é 1933 e o local uma biblioteca da Alemanha, em pleno regime nazista. Essa foi a realidade vivenciada nesta quinta-feira, por alunos do 9º ano e Ensino Médio do Colégio Salesiano Dom Bosco, em Americana. A atividade movimentou perto de 280 estudantes. Divididos em grupo, eles foram transportados para o passado, mas para vivenciarem um fato bem atual: as “fake news”. O objetivo foi provocar nos alunos a reflexão sobre o poder da informação e a importância de aprenderem a discernir entre o que é verdadeiro e falso.

A abordagem do tema, que poderia ser qualquer outro, não foi por acaso. Durante o período a informação foi usada pela primeira vez na história para manipulação em massa da população. O regime totalitário alterou informações não apenas para sua ascensão ao poder, mas também para se manter nele. A queima de livros por jovens hitleristas há 85 anos, entre os dias 20 de maio e 21 de junho, para promover a “purificação” da literatura presente nas bibliotecas alemãs, reforça a reflexão. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Durante toda a tarde desta quinta, os estudantes do Dom Bosco foram convidados a irem até a biblioteca do colégio e participarem de uma dinâmica, onde o objetivo principal era descobrir se as informações lançadas ao grupo eram verdadeiras ou falsas. A atmosfera do local – com direito a trilha sonora e ambientação especial – remetia ao passado, mas a estrutura da atividade foi moderna e baseada no jogo eletrônico Scape Room, de aventura e raciocínio.

Para uma geração plugada em redes sociais e jogos digitais, a iniciativa não poderia ser mais atraente. Unir o passado ao presente se mostrou uma estratégia acertada. Os jovens se envolveram por completo e aprenderam sobre o regime com informações de um jeito totalmente diferente. Após a atividade na biblioteca, eles participaram de um debate com professores de história sobre o nazismo e outros tipos de intolerância ainda tão presentes nos dias atuais. Os professores de outras disciplinas também foram orientados a discutir o tema.

Segundo o diretor pedagógico Ismael José Ferrari, atividades extracurriculares como a de ontem fazem parte da rotina dos estudantes do colégio e integram a proposta de ensino promovida pelo Dom Bosco, preocupado em oferecer estratégias diferenciadas para assimilação de conteúdo. Além dele, a equipe envolvida na dinâmica foi composta pela orientadora educacional Mirielly Carrara; pela coordenadora pedagógica do Ensino Médio, Cláudia Presotto de Campos; pela bibliotecária Carla Cristina do Valle Faganeli e ainda pelo auxiliar de biblioteca, Gabriel Cordeiro de Oliveira.