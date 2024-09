Dilsinho atrai multidão e Roteiro Gastronômico de Americana fecha com público de 35 mil pessoas

Pagodeiro foi a atração da última noite do evento do aniversário da cidade, que premiou bauru de lanchonete

O pagodeiro Dilsinho, durante show no Roteiro Gastronômico de Americana – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A última noite do Roteiro Gastronômico de Americana, neste domingo (1º), atraiu uma multidão ao portal de entrada da cidade para assistir ao show de Dilsinho. Principal atração do evento, em celebração ao aniversário do município, ele embalou o público com sucessos de seu repertório no pagode. O evento ainda premiou o melhor prato da edição.

Segundo informações divulgadas pela prefeitura, a noite com o show do pagodeiro, dono de sucessos como “Baby, Me Atende” e “Péssimo Negócio”, teve um público rotativo de 20 mil pessoas. No total, a festa encerrou com um público de 35 mil pessoas, superando a edição de 2023, com 24 mil.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Roteiro Gastronômico de Americana, em noite de show de Dilsinho – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

No sábado (31), o segundo dia atraiu um público rotativo de 10 mil pessoas ao portal. O evento teve como destaque o show sertanejo de Sâmi Rico.

No primeiro dia, sexta-feira (30), a estimativa divulgada pela prefeitura era de que 5 mil pessoas haviam passado pelo local.

Lanchonete familiar vence concurso pelo segundo ano seguido

Ainda neste domingo, foi definido o vencedor do concurso popular que premiou o melhor prato do roteiro. A lanchonete Big Clayton Lanches foi campeã pelo segundo ano consecutivo.

A receita vencedora de 2024 foi o Big Bauru, lanche com dois pães franceses recheados com contrafilé, presunto, mussarela, tomate, alface, milho e batata palha. No ano passado, o Big Clayton Lanches havia faturado o primeiro lugar com o lanche “Big Tudão”.

Os pratos vencedores do Roteiro Gastronômico de Americana, em 2024 – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

O “Big Bauru” recebeu 2.262 corações, por meio de votação online no site da Prefeitura de Americana, garantindo a premiação de R$ 5,5 mil em dinheiro e um certificado.

O segundo lugar, com o prêmio de R$ 3 mil, ficou com o estabelecimento MacDoo Hamburgueria Artesanal, que comercializou o lanche “Boomerang”, com pão brioche, hambúrguer blend, queijo cheddar, batata frita, maionese de bacon e farofa de bacon. Ao todo, o vice-campeão recebeu 1.583 corações.

O restaurante Na Casa da Vovó garantiu a terceira colocação com o “Filé de Tilápia” – com purê de banana-da-terra e farofa de maracujá – somando 1.476 corações. A premiação foi de R$ 1,5 mil.

A apuração foi realizada por uma comissão organizadora formada por três servidores públicos municipais indicados pela Secretaria de Cultura e Turismo.