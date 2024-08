DIG vai pedir prisão do vereador Juninho Dias após confusão com tiros em Americana, diz delegado

O vereador Juninho Dias - Foto: Câmara de Americana/Divulgação

O delegado Filipe Rodrigues de Carvalho, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, disse ao LIBERAL, no início da madrugada desta sexta-feira (30), que irá pedir a prisão do vereador Juninho Dias (PSD). Ele é suspeito de fazer disparos de arma de fogo durante uma confusão ocorrida no Jardim da Mata, na noite desta quinta-feira (29). Juninho alega que estava defendendo o pai.

Ao LIBERAL, o delegado afirmou que agentes da DIG foram até a casa de Juninho, na Praia dos Namorados, após o caso envolvendo os disparos. No local, os policiais encontraram munições e três armas de fogo, além de anotações que remetem a movimentações financeiras de “grande vulto”, segundo Filipe. Tudo foi apreendido.

A polícia também apreendeu veículos que estavam na residência – entre elas, uma Range Roger Velar, SUV de luxo que chega a custar mais de R$ 700 mil. O veículo não estaria em nome de Juninho, que declarou, neste mês, patrimônio de R$ 316 mil em sua candidatura à reeleição.

À reportagem, o delegado afirmou que a DIG investigará se há indícios de lavagem de dinheiro envolvendo os bens, além da confusão envolvendo os disparos de arma de fogo.

Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma por vereador no Jardim da Mata – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

Outra situação que também entrará na apuração da polícia é a suspeita de coerção para que as vítimas que teriam sido agredidas na confusão do Jardim da Mata não levassem o caso adiante às autoridades, algo que motivou o pedido de prisão.

“Vou representar pela prisão dele ainda hoje [sexta] e o juiz vai decidir se vai decretar a prisão, por tentativa de homicídio ou não. Tudo indica que ele agiu em excesso, não foi para legítima defesa. Ele se evadiu do local”, disse o delegado em entrevista ao LIBERAL.

Briga e tiros

A confusão ocorreu por volta de 18h30, na Rua dos Pinhais, próximo ao ecoponto do bairro. Segundo o LIBERAL apurou, pessoas que faziam campanha para Juninho – que foi o candidato mais votado das eleições de 2020 e disputa a reeleição – não teriam gostado de uma fala feita por um homem no local. Teve início, então, uma briga entre os envolvidos – um deles, o pai do vereador, que é idoso.

Em meio à confusão, Juninho teria chegado ao local em um carro branco, descido do veículo, se envolvido na briga e feito disparos para o alto. Depois, deixou o endereço. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do disparo, mas nas imagens às quais o LIBERAL teve acesso, gravadas de longe, não é possível identificar o vereador como o autor dos tiros.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra momento de confusão envolvendo Juninho Dias – Foto: Reprodução/Redes sociais

O LIBERAL esteve no local após o ocorrido e chegou a ouvir os homens que teriam hostilizado e se envolvido na confusão com a equipe de Juninho. Um deles afirmou que disse que “a maioria dos vereadores é pilantra”, o que deu início à confusão.

Em versões apuradas pela reportagem também, há informação de que Juninho teria feitos os disparos e dado golpes com coronhadas nos homens. Em outra versão, Juninho teria feito apenas os disparos. O LIBERAL não conseguiu contato com o vereador na noite desta quinta.

Durante a ocorrência, um policial militar disse ao LIBERAL que não foram encontradas cápsulas no local, mas que houve relatos de tiros por testemunhas. Peritos do Instituto de Criminalística atuaram na ocorrência.

Vereador diz que defendeu o pai

Em uma postagem nas redes sociais, Juninho Dias afirmou que defendeu o pai de agressão durante a confusão no Jardim da Mata. No final da noite, ele se manifestou sobre o caso.

“Meu pai idoso foi agredido e eu fui defendê-lo. Amanhã [esta sexta], iremos esclarecer todos os fatos junto às autoridades competentes”, postou.

Mais votado em 2020

Juninho Dias, de 36 anos, foi o candidato mais votado para a Câmara de Americana nas eleições de 2020. Na época, filiado ao MDB, ele teve 3.998 votos, mais do que o dobro do segundo mais votado. Em abril, ele migrou para o PSD.