DIG tenta chegar a receptadores de roubos de carga

Caminhão carregado com cinco empilhadeiras e pneus, avaliados em R$ 934 mil, foi localizado em Americana, mas receptador não foi localizado

Os policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana querem fechar o cerco contra os receptadores de cargas roubadas, que seriam da região.

Cinco empilhadeiras foram recuperadas pela Gama na última terça (11) – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O caso mais recente que está sendo apurado pelos agentes ocorreu na última terça-feira (11), quando um caminhão carregado com cinco empilhadeiras e pneus, avaliados em R$ 934 mil, foi localizado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) com o apoio da Muralha Digital. Três suspeitos foram presos.

Filipe Rodrigues de Carvalho, delegado da DIG, esclarece que a investigação continua na tentativa de identificar a pessoa que deveria receber a carga.

“Consideramos a possibilidade de que o ‘cabeça’ seria de Americana, ou de alguma cidade próxima. Nossa delegacia tem cruzado informações sobre os roubos de carga com valores considerados que passam pelo mesmo ‘eixo’, independente do local do roubo, que muitas vezes é praticado em outro Estado”, afirmou.

A ação criminosa ocorreu em uma rodovia de Siqueira Campos, no Paraná. O motorista do caminhão chegou a registrar um boletim de ocorrência dizendo que foi rendido por dois criminosos e obrigado a entrar em um veículo sedã.

Depois, foi levado para um sítio e libertado na no dia seguinte. Ele não soube informar o modelo do carro e nem a localização do espaço.

A princípio, o motorista era considerado vítima, no entanto, suspeitos que foram presos em Americana alegaram que o roubo foi forjado com a ajuda do motorista. O condutor ainda não foi ouvido pelos policiais, mas já está sendo investigado.

Outra

“Na semana passada, também localizamos outra carga de pneus avaliada em mais de R$ 600 mil, em Iracemápolis, e um homem foi preso. Estamos concentrando todas as informações, mas tudo nos leva a acreditar que fazem parte da mesma quadrilha. Trabalhamos com a possibilidade de que se trata de um “grande” receptador de cargas diversas, mas extremamente valiosas”, afirmou o delegado.

A mesma equipe da DIG atuou na localização de um contêiner transportado em um caminhão, que estava carregado com R$ 1 milhão em eletrônicos, em 29 de maio.

O veículo foi encontrado na zona rural, no bairro Água Branca, no limite entre Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba. O roubo aconteceu no dia anterior, na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), em São Paulo.