DIG recupera carga roubada de carne avaliada em mais de R$ 800 mil

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana recuperaram nesta segunda-feira (18) um caminhão carregado com 27 toneladas de carne bovina roubada – carga avaliada em R$ 802 mil – no km 132 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no Jardim Nova Limeira, em Limeira.

Carga foi localizada no km 132 da Rodovia Anhanguera, em Limeira – Foto: DIG/Divulgação

O roubo ocorreu no acostamento da rodovia, no km 138. O motorista relatou aos investigadores que foi saiu de Vilhena (RO) com destino a Carapicuíba, quando foi rendido por um assaltante que se passou por policial rodoviário.

A vítima não desconfiou da ação porque o criminoso estava em uma cobertura às margens da rodovia, que geralmente é utilizada pela corporação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao parar o veículo, o condutor foi rendido e obrigado a entrar em um carro pequeno com dois assaltantes, enquanto outros dois fugiam com o veículo. O motorista permaneceu por um tempo em um matagal e depois foi liberado.

Como perceberam que o motorista não respondia os contatos e o veículo tinha desviado da rota, os funcionários da empresa de rastreamento bloquearam o caminhão e entraram em contato com a delegacia as 13h50, informando sobre um possível roubo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os investigadores acharam o caminhão minutos depois, mas os bandidos não foram localizados.

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli disse que as investigações continuam na tentativa de identificar os envolvidos.

“Vamos buscar imagens das câmeras naquela região e tentar chegar aos envolvidos. A carga foi recuperada intacta”, afirma.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido localizado.