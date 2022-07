DIG recupera bens e prende suspeito de assalto contra vereador

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) recuperou bens e prendeu um homem, de 43 anos, na tarde desta segunda-feira (25), suspeito de manter o vereador de Americana Léo da Padaria (PV) e sua família reféns durante um assalto em sua residência, na Praia Azul, no dia 30 de junho. Na ocasião, os bandidos realizaram várias transferências bancárias via pix com o celular do parlamentar, além de levar objetos e veículos da família.

Objetos foram apreendidos com o criminoso – Foto: DIG de Americana / Divulgação

De acordo com a delegacia, os policiais começaram as investigações com o objetivo de identificar e deter os criminosos, que fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos contra residências.

O grupo criminoso agia com arma de fogo e, em alguns casos, com agressão e violência extrema. “Geralmente, abordavam as vítimas, permanecendo em suas residências por horas, subtraindo os bens da família e dos negócios econômicos dos empresários. Em alguns casos fizeram pix, compras online e outros pagamentos com as contas bancárias das vítimas. Além dos valores transferidos e bens levados, em alguns casos os criminosos também levavam veículos”, trouxe nota da DIG.

Na operação deflagrada nesta segunda, que cumpriu cinco mandados de busca, os policiais recuperaram eletroeletrônicos, entre televisão, frigobar e celulares, além de perfumes e relógio. Os policiais também apreenderam um carregador para pistola calibre 9 mm, 12 munições e uma pistola Taurus, que pode ter sido usada nos assaltos, além de R$ 1.320 em dinheiro.

No último dia seis, uma outra operação foi deflagrada para prender um dos envolvidos do roubo, que teria sido favorecido das transferências via pix realizadas pelos criminosos.