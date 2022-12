DIG prende suspeitos de roubos a residências em Americana e região

Operação contra roubos a residências foi realizada na Praia Azul - Foto: Gama/Divulgação

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam nesta terça-feira (27) dois homens e apreenderam um adolescente suspeitos de envolvimento em roubos a residências na cidade.

A operação, apelidada de Provérbios, teve apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana) e visou cumprir dez mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e um de busca e apreensão de menor na região da Praia Azul, em Americana.

Segundo informações da Gama, foram presos um homem de 24 anos, outro que não teve a idade divulgada e um adolescente de 17 anos. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes encontraram drogas, munições, além de joias, relógios, celulares, perfume e televisão.

Além dos três alvos, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas – uma delas investigada pelos roubos -, e outras duas foram detidas por porte de drogas – dentre elas, também uma que é investigada por participar dos assaltos.

Semelhanças

Segundo a DIG, os suspeitos dos roubos visavam comerciantes da região. A ocorrência dos assaltos a residências, no entanto, vinha chamando a atenção pelas semelhanças entre os casos. Havia similaridade entre veículos utilizados e relatos sobre como os suspeitos agiam.

Entre o dias 12 e 17 de dezembro, foram ao menos três assaltos a residências, na Praia Azul e no Werner Plaas, ambos em Americana, e no bairro Dodson, em Santa Bárbara d’Oeste.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na semana passada, o delegado da DIG de Americana, Lúcio Petrocelli, que coordenou as investigações da operação desta terça-feira, já havia adiantado ao LIBERAL que a delegacia especializada monitorava os casos.

Na sexta-feira (23), patrulheiros da Gama prenderam em um condomínio popular na Praia Azul um suspeito do roubo no Werner Plaas. Com ele, os guardas encontraram armas, drogas e objetos que foram reconhecidos pela vítima do assalto.

Estatísticas

Apesar dos casos recentes, o número de roubos em geral – com exceção de roubos de veículos – em Americana tem apresentado redução nos últimos anos, segundo estatísticas da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública)

Em 2018 e 2019, a cidade registrou, respectivamente, 654 e 605 assaltos. Os índices, porém, caíram pela metade durante a pandemia da Covid-19. Em 2020 e 2021, foram 377 e 300 ocorrências registradas, respectivamente.

Neste ano, houve alta, mas ainda abaixo dos patamares pré-pandemia. De acordo com dados da SSP divulgados nesta terça-feira, Americana registrou 334 roubos em 2022, até novembro. Em média, 30 assaltos ocorrem na cidade por mês.