DIG prende homem suspeito de atirar em motoboy no Cidade Jardim em fevereiro

Um homem de 39 anos foi preso temporariamente nesta sexta-feira (18) por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, suspeito de ter atirado contra um motoboy em uma pizzaria no Cidade Jardim em fevereiro deste ano. Na ocasião, a vítima sobreviveu ao atentado.

Segundo informações da DIG, uma denúncia anônima ajudou nas investigações para se chegar até o possível autor da tentativa de latrocínio. Após a identificação, os policiais se dirigiram até a casa do homem, que mora no Jardim dos Lírios, e o detiveram.

A vítima e testemunhas fizeram o reconhecimento do suspeito. Imagens de segurança da pizzaria no dia do assalto também auxiliaram na identificação do homem.

Ele ficará preso preventivamente por 30 dias e se for comprovado a sua participação no crime, ficará à disposição da Justiça para as medidas cabíveis

Relembre o caso

O motoboy na época com 35 anos, foi baleado durante um assalto a uma uma pizzaria na Rua das Hortências, Cidade Jardim, em Americana, no dia 27 de fevereiro deste ano.

Na época o assaltante chegou no local armado por volta de 21h e anunciou o roubo. Ele pegou o dinheiro da bolsa da proprietária da pizzaria, cuja quantia não foi divulgada, e depois pediu a chave da motocicleta do funcionário.

O motoboy então pediu ao ladrão que não levasse o veículo, mas neste momento ele foi atingido por dois disparos.

Após ferir a vítima, o assaltante fugiu. A vítima passou por uma cirurgia em um hospital particular de Americana e sobreviveu aos ferimentos.