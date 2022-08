DIG prende envolvido em tentativa de roubo contra casa de secretário em Americana

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam nesta terça-feira (23) um homem de 31 anos, apontado como o responsável por uma tentativa de roubo contra a casa do secretário de Obras e Serviços Urbanos da cidade, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O suspeito foi detido durante uma operação realizada no Assentamento Milton Santos, em Americana.

Secretário bateu em um muro e quase desceu um barranco durante a tentativa de assalto – Foto: DIG de Americana / Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria prometido retornar à casa do secretário por vingança para roubá-lo, pois no momento do crime ele reagiu, segurou a arma do criminoso, arrastou o indivíduo com o carro e bateu em um muro.

Por conta disso, o assaltante fugiu e largou para trás seu revólver e o celular que foi usado para identificá-lo. A ação criminosa ocorreu em 10 de junho deste ano, na Praia Azul, em Americana.

O suspeito teve a prisão temporária decretada pela Justiça, mas não tinha sido localizado desde então. Os policiais descobriram que ele não retornou para sua residência, em Santa Bárbara d’Oeste, e estaria residindo no assentamento, onde foi localizado.

O delegado da DIG, Lúcio Antonio Petrocelli, afirmou que a Polícia Civil não aceita esse tipo de represálias contra vítimas e que pretende levar o caso ao conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário.

No mês passado, os policiais da DIG prenderam um outro homem, que seria responsável por vários roubos naquela região, mas a sua participação nesta tentativa de assalto contra o secretário foi descartada.