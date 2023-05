DIG prende engenheiro suspeito de aplicar ‘golpe da bolsa de valores’ em Americana e Cuiabá

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu nesta terça-feira (16), em Santa Bárbara d’Oeste, o engenheiro civil Fernando Henrique Minetti, de 37 anos, suspeito de ter aplicado o “golpe da bolsa de valores” em pelo menos 20 pessoas que moram em Americana e em Cuiabá (MT). Ele é investigado pela Polícia Civil de ambas as cidades.

Policiais da DIG cumpriram um mandado de prisão preventiva por estelionato expedido pela Justiça do Mato Grosso. Ele foi encontrado na casa de um tio. Reportagem publicada pelo LIBERAL no último domingo (14) revelou que os crimes foram denunciados à polícia entre janeiro e fevereiro deste ano.

Prisão foi realizada por policiais civis da DIG de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O LIBERAL teve acesso a dez boletins de ocorrência, sendo sete registrados em Americana e três em Cuiabá. Ao menos três das vítimas levaram o caso também à Justiça.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Levando em consideração somente os boletins aos quais a reportagem teve acesso, estima-se um prejuízo de cerca de R$ 700 mil. No entanto, vítimas calculam que o golpe deve ter rendido ao engenheiro de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões.

Entre as pessoas que foram enganadas estão amigos de infância e de faculdade. Quanto às vítimas de Cuiabá, elas foram procuradas pelo suspeito por intermédio de uma amiga em comum, que investia há tempos com o engenheiro e tinha retorno. No final do ano passado, no entanto, ela também descobriu que havia sido vítima de um golpe.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Minetti dizia que trabalhava com day trade, uma estratégia de negociação na Bolsa de Valores em que um trader compra e vende ativos financeiros, como ações, moedas e commodities, em um mesmo dia. O objetivo é lucrar com as pequenas flutuações de preços desses ativos, geralmente usando alavancagem para aumentar os ganhos. Segundo o engenheiro, 60% do rendimento mensal seria para o investidor, no caso as vítimas, e 40% para ele.

O engenheiro foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. A pena para o crime de estelionato varia de um a cinco anos de prisão, podendo ser aumentada dependendo do número de vítimas.