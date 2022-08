DIG prende empregada e comparsa suspeitos de roubo a casa de ex-vereador de Americana

Delegado Lúcio Petrocelli coordenou a investigação – Foto:

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam uma empregada de 43 anos, apontada como uma das envolvidas no roubo a casa do ex-vereador Valdecir Duzzi, uma senhora de 83 anos, no apartamento dela, no Centro de Americana, na manhã do último dia (28).

Segundo a Polícia Civil, a funcionária da família teria entregado o controle da garagem e deixou a porta do apartamento aberta para facilitar a entrada dos dois assaltantes. “Inclusive, ela teria informado sobre a existência do cofre”, diz o delegado da DIG Lúcio Antônio Petrocelli.

A mulher esteve na delegacia especializada para prestar novos esclarecimentos, na quinta-feira (11) e depois foi transferida à Cadeia de Monte Mor, pois já teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ela teria confessado a sua participação no esquema.

“Durante os depoimentos, constatamos várias contradições dela. Depois, a empregada acabou confessando a sua participação e alegou que teria informado a rotina da família por medo do outro investigado”, relata o delegado.

O namorado da doméstica de 28 anos já tinha sido preso anteriormente, devido à outros roubos como, entre eles estão o assalto contra o vereador Léo da Padaria (PV), na tentativa de roubo ao secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e de um morador de Nova Odessa.

Bandidos acessaram a garagem do prédio utilizando um controle do portão – Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

OUTRO COMPARSA

Na manhã da sexta-feira (12), os policiais da DIG prenderam o outro suspeito do roubo a casa do ex-vereador, um rapaz de 22 anos foi localizado no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara d’Oeste. Além do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça a pedido da DIG, ele também já era procurado por outro roubo na mesma cidade.

A DIG informou ainda que envolvidos no roubo a casa do ex-vereador (empregada e os dois assaltantes) moram no mesmo bairro.

CONFIANÇA

A empregada já trabalhou por dois anos como cuidadora, da irmã do vereador de 62 anos, que é acamada e sofre de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). “Depois de um período, minha irmã passou a ser cuidada pelo Home Car e como ela não tinha registro profissional foi desligada. Mas foi contratada há 90 dias como empregada, pois outra funcionária se aposentou. Era de extrema confiança da família”, relata Duzzi.

O ex-vereador disse após o transtorno do roubo, a dificuldade da família foi conviver por uns dias com a empregada que continuava a trabalhar na casa. “A gente manteve o contato com ela para contribuir com a polícia, até que pudesse concluir seu trabalho e prendê-la, bem como o outro envolvido”, desabafa o ex-vereador.

O CASO

Na época do crime, a idosa disse ao LIBERAL que, chegava do mercado, acompanhada da enfermeira, quando foram rendidas pela dupla que estava escondida atrás de uma porta já no interior do apartamento. “O tempo todo diziam que iriam matar todo mundo. Ameaçou matar minha filha, que está acamada, e até minha cachorrinha”, desabafou a vítima.

A mãe do ex-vereador disse ainda que a doméstica foi amarrada na cama da filha da idosa, que sofre de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). “Eles tinham um revólver e também chegaram a mostrar as balas para a gente. Depois que foram embora, eu chorei muito, fiquei com muito medo”, comentou.

Duzzi disse que, felizmente, eles não levaram o maior patrimônio que tem, que é a vida de seus familiares. “Eles amarraram e amordaçaram uma idosa de 83 anos, ameaçaram de morte uma acamada”, completa Duzzi.

A idosa relatou ainda que durante o assalto, a doméstica foi amarrada na cama da filha que é acamada. A mãe do Duzzi e uma cuidadora também foram amarradas com “enforca-gato”.

Os criminosos fugiram levando dinheiro e joias que estavam no cofre da idosa.

“A empregada conseguiu cortar o lacre da mão e foi pulando ainda com o lacre no pé até ao outro quarto, onde estavam minha mãe e a cuidadora para soltá-las. Se ela estava com uma tesoura nas mãos que conseguiu pegar no quarto da minha irmã, porque não soltou o lacre que estavam nos próprios pés e outra, por que eles levaram apenas o celular dela?”, disse Duzzi.

Segundo ele, as perguntas foram respondidas após o trabalho da DIG, cujos policiais já desconfiavam de uma suposta participação da empregada.

“Destaco o excelente apuração realizada pelas equipes da DIG que não mediram esforços para prender todos os envolvidos nesse covarde assalto. A gente tem que confiar no trabalho da polícia”, enfatiza.

O delegado relata que o inquérito policial está praticamente encerrado, pois restam algumas apurações e resultados dos laudos para conclusão da apuração.