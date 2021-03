DIG prende duas mulheres após furto de chinelos em supermercado de Americana

Mulheres foram detidas com cinco pares do produto e foram encaminhadas para a cadeia de Monte Mor

Agentes abordaram as suspeitas e encontraram os produtos furtados - Foto: Divulgação - DIG

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu, nesta terça-feira (23), duas mulheres, de 18 e 25 anos, acusadas de terem furtado cinco pares de chinelo da unidade do bairro Cidade Jardim do Supermercados São Vicente.

Fiscais do estabelecimento denunciaram o caso para a Polícia Civil – os agentes abordaram as suspeitas e encontraram os produtos furtados – o episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Elas receberam voz de prisão, em flagrante, por furto qualificado e foram encaminhadas até a sede da DIG de Americana. O delegado responsável pelo caso, José Donizeti de Melo, ratificou a prisão. A dupla foi transferida para a cadeia pública de Monte Mor e ficará à disposição da Justiça.