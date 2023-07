DIG pede mais prazo para investigar roubo no Terras do Imperador

Roubo à casa de um empresário no condomínio de alto padrão completa um ano no próximo dia 30

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana pediu mais prazo para a apuração do roubo à casa de um empresário no condomínio de alto padrão Terras do Imperador, em Americana, que completa um ano no próximo dia 30.

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli, que coordena a investigação, explica que, devido à investigação em curso e com análise de provas a ser concluída, a polícia precisa de um tempo maior para apurar o caso.

Delegado Lúcio Antonio Petrocelli coordena a investigação – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A polícia procura uma mulher de 33 anos, que é apontada como a mandante do roubo à casa da vítima. Luma Valério Rovagnollo já foi condenada por transportar um fuzil e por pertencer à facção PCC (Primeiro Comando da Capital). Ela é considerada foragida.

Conhecida como Penélope ou Bela, Luma, segundo a polícia, atuou como “piloto de fuga” no roubo no condomínio. Para o crime, ela alugou a casa vizinha da vítima duas semanas antes usando um documento falso.

Durante a ação criminosa, no entanto, ela foi reconhecida pelas vítimas.

O roubo ocorreu na manhã do dia 30 de julho, um sábado. Cerca de R$ 220 mil em joias, relógio e outros objetos foram levados de um casal. Apenas a esposa estava na casa durante o assalto.

Durante as investigações, foram apresentadas imagens de suspeitos para a vítima, que reconheceu pai e filho como os assaltantes. Os dois foram presos no dia 9 de agosto, após determinação da 2ª Vara Criminal de Americana.

No entanto, após oito dias na cadeia, a Justiça determinou a soltura de ambos, após a defesa dos suspeitos apresentar contradições que indicariam que os dois não estavam no local do crime no horário do assalto.