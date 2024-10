DIG fecha fábrica clandestina de fios em Americana e responsável vai preso

Fios dados como furtados por empresa de telefonia foram encontrados no local e responsável irá responder por receptação

Local irregular foi fechado por policiais da DIG de Americana - Foto: Divulgação_DIG

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) fechou uma fábrica clandestina de fios, no bairro Cidade Jardim 1, em Americana, nesta terça-feira (22). O responsável pelo espaço foi preso e 545 quilos de fios foram apreendidos, assim como maquinários.

De acordo com a DIG, os policiais foram averiguar uma denúncia de irregularidades em uma fábrica localizada na Avenida Abdo Najar. No local, eles viram o proprietário, um homem de 42 anos, chegando em uma caminhonete com a caçamba cheia de fios.

Ao ser questionado, o empresário disse que usa o espaço para organizar e separar a fiação, mas que não possui CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para tal atividade.

Em vistoria no imóvel, os policiais notaram que o investigado desempenhava atividades altamente poluidoras, como o descarte de resíduos líquidos e sólidos em desacordo com o que determina a lei de cuidados ao meio ambiente.

Ainda durante as buscas, os policiais encontraram diversos fios no galpão, sendo que parte deles foram identificados por uma empresa de telefonia como itens que foram furtados por criminosos.

Fios furtados foram encontrados no galpão – Foto: Divulgação_DIG

Segundo a DIG, a caminhonete utilizada pelo suspeito também estava com o emplacamento irregular.

O responsável pelo local foi levado à sede da delegacia e, após prestar depoimento, foi preso em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e crime ambiental.